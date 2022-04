“Da così lontano”, il versatile indie-folk di Sonosem

Un’ambientazione sonora capace di mettere l’ascoltatore a proprio agio, accompagnandolo con serenità all’ascolto. È questo il contesto musicale creato dal cantautore ligure Sonosem, che lo presenta attraverso il suo nuovo disco intitolato “Da così lontano”. Pubblicato lo scorso 24 marzo per l’etichetta torinese indipendente Bunya Records, l’album si compone di nove brani che suscitano, fin dal primo ascolto, un particolare interesse e mettono inoltre in luce una grande varietà musicale.

La base di partenza di “Da così lontano” è un indie-folk molto attuale, di quelli che ormai da qualche tempo abbiamo imparato ad apprezzare e che, proprio per la sua natura indie, si lascia contaminare da altri generi, portando l’ascoltatore dentro qualcosa di originale, dinamico e ricco. Ne è un valido esempio il singolo estratto Nitida, che abbiamo ascoltato, insieme all’intervista di Sonosem, durante l’ultima puntata della nostra trasmissione radiofonica “The Independence Play”.

Ma in tutti i brani di Sonosem è presente in grande misura quel senso di libertà proprio delle dinamiche indie, la volontà di lasciarsi coinvolgere per vedere dove conduce musicalmente quella particolare emozione, l’intreccio di stili compositivi, l’unione di mood sonori. L’indie-folk di Sonosem si lega in maniera elegante non solo alla scuola cantautorale italiana, conservando quell’intenso senso poetico all’interno dei testi, ma anche a sfumature un po’ più accese come possono essere quelle provenienti da generi come il soul o il funk, oppure – seppur meno frequenti lungo la tracklist – quelle con una matrice più orientata verso l’alternative-rock.

Quello che Sonosem ha composto all’interno del suo album “Da così lontano” è in definitiva un sound che ci ha convinto totalmente, perché gradevole e di qualità, in quanto indubbiamente attuale ma con un retrogusto leggermente vintage, perché in grado di unire al suo interno diversi generi mantenendo comunque una solida struttura di base di partenza. Insomma, un bel disco da ascoltare.

Manuele Foti – ilmegafono.org