Tutta l’energia e la carica ska degli Arpioni nel loro nuovo album

Una lieta anteprima, quella del nuovo album della esperta band degli Arpioni, noto gruppo ska italiano che, dopo un lungo periodo di gestazione, proporrà il suo nuovo full-length. Esattamente tra una settimana, per l’esattezza il 18 marzo, vedrà infatti la luce il loro “Les jeux sont faits”. Un album strutturato con dodici inediti che, anche attraverso numerose e rinomate collaborazioni, raccontano la lunga storia del gruppo, cominciata a cavallo degli anni ‘90. Lungo la tracklist si raccontano gli incontri, le esperienze, le passioni musicali e molto altro ancora che ha coinvolto da vicino i membri della band. È un lavoro di ottima qualità che trasmette fin dal primo ascolto una grande vitalità, soprattutto grazie al genere con il quale è composto, che è quello storico che ha accompagnato la carriera della band, ovvero quella moltitudine di colori e sfumature che è il genere ska.

Nel caso degli Arpioni (che abbiamo ospitato nell’ultima puntata della nostra trasmissione radiofonica “The Independence Play”) questa moltitudine di sfaccettature melodiche si mischiano tra di loro in una amalgama di ottima fattura, degno esempio di ricerca del suono a livello di produzione audio. I vari strumenti e suoni formano intrecci sonori dinamici, ricchi ma non caotici, generando così un quadro musicale positivo ed energico, che non si concede spazi meditativi o di riflessione, trattando le tematiche presenti nei testi con leggerezza e accompagnandole anche con una velata vena poetica.

“Les jeux sont faits” è stato anticipato dal singolo omonimo, primo estratto uscito ormai da qualche tempo e disponibile su tutti i principali canali musicali del web. Un assaggio che è anche un degno riassunto della qualità, della gradevolezza, dell’energia e positività che si trovano lungo l’intero album. Un album che non stentiamo a consigliare e che, dal prossimo 18 marzo, vi invitiamo ad ascoltare.

Manuele Foti – ilmegafono.org