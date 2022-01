Un omaggio alla bellezza, tra folk e musica etnica: l’ottimo esordio delle Jarana Trio

Un progetto nato a ridosso della pandemia e con un obiettivo molto romantico, quello di rendere omaggio alla bellezza e alla grandezza della natura. Così, nell’autunno del 2020 si sono formate le Jarana, un trio tutto al femminile. Le Jaran trio sono un concentrato di passione e cultura, tre artiste accomunate dall’amore per la musica africana, in particolare per i canti, le danze e i suoni maliani. Sono due siciliane, Romina Adorno e Veronica Racito, e una polacco-tedesca, Magda Brudziak, nata a Breslavia, in Polonia, cresciuta a Berlino e catanese di adozione. Il loro progetto prevede uno spettacolo teatrale e un album, intitolato “Poetree”, che mette insieme poesia e natura.

Un disco al quale le Jarana stanno lavorando e che è stato anticipato dal singolo estratto, intitolato Solidarity Song, uscito nel 2021, con la collaborazione dell’Anpi di Vittoria. Una canzone (che si rifà a un brano di Bertolt Brecht) dal significato profondo, dove il tema della solidarietà si unisce a quello della necessità di bellezza e a quello del cambiamento che vogliamo essere nel mondo. Il tutto viene reso musicalmente con un bellissimo mix di sonorità, dentro un brano nel quale si trovano, perfettamente amalgamate, sonorità moderne e pop, ritmi folk, melodie etniche che accompagnano l’armonia delle voci delle tre artiste, profonde, pulite, musicali.

Solidarity Song è un brano dalla struttura complessa, nel quale le voci sono all’origine di tutto, si intrecciano, tra virtuosismi e cori, diventano strumento, precedono la musica, le melodie che poi conducono alla parte finale, fatta di percussioni e tamburelli e di dialetto siciliano. Una bellissima mescolanza, un singolo avvincente e intenso, quello partorito dalle Jarana (che abbiamo ospitato nell’ultima puntata di “The Independence Play”, la nostra trasmissione radio). Un ottimo biglietto da visita, in attesa dell’album che, ne siamo certi, sarà altrettanto valido.

Redazione -ilmegafono.org