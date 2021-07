In viaggio nel tempo a ritmo di rock: il nuovo singolo dei Welcome Coffee

Un gradito ritorno, quello dei Welcome Coffee, band alternative-rock nata a Trieste nel 2012 e della quale avevamo parlato sei anni fa (leggi qui), in occasione del loro primo album. Durante questi anni, i Welcome Coffee hanno registrato un altro Ep (nel 2017) e poi, tra live e videoclip, dopo alcuni cambi di formazione, approfittando della pandemia, hanno terminato di registrare il nuovo album, intitolato “Light Years Away”, che uscirà in autunno con l’etichetta Overdub Recordings. Ad anticipare il disco, è il videoclip della track-title Light Years Away.

Un singolo molto interessante, con una vena decisamente alternative rock di matrice internazionale, ma nella quale non mancano altre influenze sonore come il progressive e l’elettronica. Il brano è avvolgente, gli effetti e i cori sono ben inseriti nella struttura rock, fatta di suoni distorti ben amalgamati tra loro e in perfetta sintonia con una voce pulita e potente. Il videoclip è altrettanto coinvolgente, ci invita a un viaggio spaziale tra realtà, fantasia e animazione.

Il taglio dei Welcome Coffee è visibilmente internazionale, ispirato dai grandi gruppi del panorama alternative rock. C’è tanta qualità nella loro musica, c’è l’influenza di tante band del passato, ma anche un ottimo grado di originalità, nel concept come negli arrangiamenti e nelle sperimentazioni.

Il risultato è un singolo valido, che vien voglia di ascoltare e riascoltare, agitando la testa a tempo. Una conferma, quella dei Welcome Coffee (che abbiamo ospitato nell’ultima puntata di “The Independence Play”, la nostra trasmissione radiofonica). Non vediamo l’ora di ascoltare anche l’album al quale questo brano dà il titolo. Siamo certi che sarà all’altezza di quanto visto fino ad ora.

Redazione -ilmegafono.org