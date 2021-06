In attesa del disco, è partito il tour dei Little Pieces Of Marmelade!

Nella scorsa edizione di X Factor, due ragazzi, due bravissimi musicisti, hanno stupito tutti, arrivando a un passo dalla vittoria. Sono Daniele Ciuffreda (alias DD) e Francesco Antinori (alias Frankie) e insieme compongono i Little Pieces Of Marmelade, un duo capace di portare alla ribalta un genere normalmente lontano dalla dimensione di un talent show televisivo ed essenzialmente pop. Il loro graffio, che potremmo definire post-punk, ma che si arricchisce di tante inflessioni sonore hard rock, crossover, grunge, psychedelic, persino heavy metal, è diventato dirompente.

Un duo fenomenale, che, sotto la guida di Manuel Agnelli, ha prodotto performance ricche di energia, grinta, innovazione, sperimentazioni. Una batteria, quella di DD, e una chitarra, quella di Frankie, al servizio di volumi impressionanti, suoni saturi e distorti, il fascino e l’energia di una voce intensa e potente che proviene dal batterista. Il loro successo viene anche dalla loro capacità di sorprendere, oltre che dalla potenza delle loro interpretazioni e dalla bravura come musicisti. Il loro culmine, i Little Pieces Of Marmelade, lo hanno vissuto nel periodo più difficile, quello della pandemia che ha fermato la musica e i live.

Così, non hanno potuto sfogare il loro momento di gloria attraverso il contatto diretto con il pubblico, sui palchi, tra la gente pronta a ballare o a pogare sulle note distorte e potenti dei loro brani. Stanno lavorando all’album, ma nel frattempo la voglia di tornare a far musica è tanta. Così, appena si è aperta una breccia di normalità per il mondo della musica e dello spettacolo, il duo marchigiano ha pensato di dare il via al proprio tour, partito da Macerata il 22 maggio scorso e del quale abbiamo parlato con loro durante l’ultima puntata di “The Independence Play”, la nostra trasmissione radiofonica.

“Per noi questo è un evento enorme – hanno detto al Megafono – perché prima della pandemia nemmeno l’avremmo sognata una cosa del genere. Questo è un sogno che si avvera. Siamo felici, perché sappiamo che la fetta di pubblico che verrà ai tour non è solamente televisiva, questo ci gratifica un sacco. Appena abbiamo visto che i biglietti si vendevano, che i feedback erano buoni, ci siamo commossi. Ai fan regaleremo una botta di energia dal vivo, e penso che non vedano l’ora visto il periodo”.

Su eventuali sorprese da proporre al pubblico, i L.P.O.M. non si sbilanciano: “Non abbiamo nulla di stabilito e preparato, ci penseremo a ridosso della performance, noi siamo molto estemporanei in questo”. Intanto prosegue il lavoro sull’album che uscirà nei prossimi mesi: “Al disco stiamo lavorando da quando siamo rientrati a casa, dopo X Factor. Non sappiamo ancora nulla dell’uscita, noi stiamo solo pensando a scrivere il disco e a preparare il tour”.

Tour che, al momento, ha altre sette date confermate: 18 giugno (Vibra Club – Modena), 4 luglio (GoGoBo – Bologna), 9 luglio (Parco Tittoni – Desio), 17 luglio (Centro Pecci – Prato), 7 agosto (Villa Buonaccorsi – Potenza Picena), 8 agosto (Castello di Gradara – Gradava), 23 settembre (Hiroshima Sound Garden – Torino). Il calendario è in costante aggiornamento. I biglietti sono disponibili a questo link: https://linktr.ee/LPOM. Un’occasione per tornare a vivere la musica live e farlo con la trascinante energia dei LPOM!

Redazione -ilmegafono.org