Pomeriggi assolati dal suono indie/pop: il nuovo singolo dei Veivecura

Dopo il loro primo singolo, Mantra rosso (di cui vi avevamo parlato nell’estate 2019), e dopo una pandemia che li ha portati a ridisegnare i propri piani, i Veivecura sono tornati a produrre e propongono un altro brano che andrà a comporre il nuovo album (“Volersi bene”), la cui uscita è stata riprogrammata per la fine del 2021. La band siciliana, fondata inizialmente come progetto solista da Davide Iacono nel 2010 e, con varie evoluzioni, arrivata alla formazione attuale, presenta infatti il nuovo singolo, intitolato Generiche domande e uscito il 14 maggio scorso.

Una canzone molto gradevole all’ascolto, nella quale si rintraccia il carattere indie/pop del precedente singolo e che probabilmente costituirà la struttura melodica dominante dell’album attualmente in fase di produzione. Un album sicuramente composto da canzoni in lingua italiana, una scelta ormai evidente compiuta dai Veivecura dopo un lungo percorso di album in inglese. Generiche domande racconta di domande che nascono in un pomeriggio afoso, tipico dell’estate siciliana, quando respirare è un impegno faticoso. Domande che prendono il sopravvento, pensieri che si spargono dentro una stanza, soffiati e sospinti da un ventilatore nell’aria e fino al soffitto.

Il sound, con i suoi arrangiamenti e i cori ben dosati, descrive bene l’assolata lentezza che partorisce i pensieri più veloci e fa sorgere anche melodie, suoni, parole, canzoni appunto. Il cantato rende benissimo, si adagia perfettamente sulle note, ne suggerisce il senso, ne accarezza le atmosfere. Quello dei Veivecura è un altro bel singolo. Il suo frontman Davide (che abbiamo ospitato nell’ultima puntata di “The Independence Play”, la nostra trasmissione radiofonica) ci ha detto che a breve ne uscirà un terzo e poi, finalmente, dopo l’estate e comunque prima della fine dell’anno, l’intero album che, dai due brani ascoltati finora, sembra indirizzato verso un pop di assoluta qualità. Lo aspettiamo!

Redazione -ilmegafono.org