Energia pop e contenuti di qualità nel nuovo EP degli Spaghetti Wrestlers

Spaghetti Wrestlers è il simpatico nome di una brava band biellese. La loro musica colpisce fin dal primo ascolto, energica e sincera, capace di avvolgere l’ascoltatore tra i suoi riff e assoli, tra la sua carica sonora e il dinamismo che contraddistingue ogni traccia prodotta da questo valido gruppo. Ce ne danno prova attraverso il loro ultimo lavoro, uscito lo scorso 14 maggio, ovvero un EP dal titolo “Tururarap Turap”. Se da una parte il titolo di questo lavoro è un complesso scioglilingua, dall’altro i contenuti che troviamo al suo interno sono tutt’altro che contorti. Anzi, li troviamo lineari e concisi nella loro esposizione musicale, senza troppi fronzoli e giravolte, già considerevoli senza dover ricorrere a riempimenti in fase di mastering per arricchire il prodotto finale.

Il genere trattato dagli Spaghetti Wrestlers lungo le cinque tracce che compongono “Tururarap Turap” è quello che al giorno d’oggi definiremmo come un power-pop contaminato. L’ingente drogaggio che influisce sulla struttura sonora di base di questo genere si manifesta come delle colorate e sinuose venature punk o garage, capaci di deformare positivamente l’ordine cristallino delle cose per generare, come detto all’inizio, qualcosa di più dinamico, garantendo così alla band quel pizzico di originalità che in questo mondo social è sempre necessario.

Lungo la tracklist sono rilevanti e degne di essere sottolineate anche le tematiche trattate, sempre con ironia e rigorosamente in inglese. Gli Spaghetti Wrestlers (che abbiamo ospitato nell’ultima puntata della nostra trasmissione radiofonica “The Independence Play”) parlano di temi articolati con considerazioni sull’amore, ma anche sull’apparenza, specialmente quella social, ci sono spunti riguardo le problematiche ambientali e molto altro sempre degno di nota che vi invitiamo a scoprire concedendo un ascolto a questo bell’EP.

Manuele Foti – ilmegafono.org