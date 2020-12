La delicata ballata notturna di Fabio Montevidoni

Il piacere di fare musica per imprimere in digitale un’emozione che viene dal profondo. Un’emozione intima ed intensa, captata nel momento in cui il mondo tace e l’anima vibra, sostituendo i frastuoni della quotidianità con quello che suggerisce la sensibilità di un artista. È un’emozione nella quale ci si può ritrovare oppure no, ma è quella, senza adattamenti o forzature affinché piaccia ad altri ascoltatori. Quello di Fabio Montevidoni è un modo di fare musica spontaneo, privo di condizionamenti e pretese. La sua musica vale la pena di essere ascoltata anche solo perché rappresenta un prodotto sincero che unisce i ragionamenti di un artista ai generi musicali da lui prediletti.

Montevidoni ha recentemente pubblicato il suo ultimo singolo intitolato Così di colpo nella notte, espressione del suo progetto personale che prende il nome di Perizoma Hotel. Questo singolo, espresso dallo stesso artista come un brano ad ambientazione notturna, è una ballata che scorre semplicemente dalle casse che la riproducono fino all’orecchio di chi la ascolta. Così di colpo nella notte è una traccia che raccoglie la tradizione cantautorale da terzo millennio e, attraverso delle sfumature indie, produce un’atmosfera all’interno della quale ci si colloca serenamente. Un’atmosfera difficile da abbandonare una volta ci si è trovati dentro.

Una chitarra acustica procede ostinatamente con i suoi arpeggi riverberati, accompagnati da un’alternanza che vede come protagonisti la voce narrante e un’armonica che dà un leggero retrogusto folk al contesto, utile a rendere ancora più intima quell’atmosfera notturna a cui accennavamo precedentemente.

Non mancano, all’interno di questa canzone, anche dei suoni sintetizzati e dei ritmi da drum machine, i quali rappresentano l’ingrediente elettronico ed equilibrato della ricetta musicale, capace di arricchire ed incuriosire senza eccedere. Il brano di Fabio Montevidoni (che abbiamo ospitato nell’ultima puntata della nostra trasmissione radiofonica “The Independence Play”) ci è piaciuto molto e per questo motivo speriamo che il suo progetto Perizoma Hotel possa trovare presto una nuova espressione.

Manuele Foti -ilmegafono.org