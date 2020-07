Milano e il lockdown in chiave hip-hop nel nuovo singolo dei Watt

I Watt sono una giovanissima band milanese che, nonostante la carriera sia ancora agli albori, ha già fatto parlare di sé. Probabilmente il nome di questo gruppo ha qualche correlazione con l’unità di misura della potenza, visto e considerato il sound prodotto da questi bravi musicisti, ricco di ritmi andanti e sonorità intense.

Esattamente come ritmato e intenso è il loro nuovo singolo, intitolato “Happy” (feat. Alex Riva) uscito lo scorso 16 giugno. Con questo singolo i Watt prendono le redini dello stile e dei gusti musicali delle generazioni più giovani e le proiettano con energia e calore verso la nuova stagione estiva, raccontando momenti e gioie vissute in una Milano deserta durante il lockdown.

Per farlo si avvalgono di un hip-hop moderno, quello che ha catturato la scena internazionale negli ultimi anni; un hip-hop tosto, con un testo deciso, che propone al suo interno anche una matrice elettronica importante e che a tratti ricorda vagamente qualcosa di più dance di qualche decennio addietro. Quello dei Watt è un singolo oggettivamente ben strutturato, registrato e bilanciato in maniera ottimale, in modo da renderlo espressione di quello che ormai certe categorie di ascoltatori apprezzano e, quindi, desiderano ascoltare.

Happy, che i Watt ci hanno presentato durante l’ultima puntata della nostra trasmissione “The Independence Play”, è un ulteriore step per questo gruppo molto giovane, un nuovo passo in avanti verso la definizione finale del loro stile musicale. Adesso li aspettiamo con un lavoro di ampia durata per confermare quanto di buono ascoltato nei primi singoli prodotti.

Manuele Foti -ilmegafono.org