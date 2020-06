Poesia e cantautorato moderno: il nuovo singolo di Raffaele Ronga

In periodi complessi come quelli che stiamo vivendo, c’è bisogno di poesia e di emozioni positive, qualcosa che la musica è capace di offrire, soprattutto quando si trova nelle mani giuste. Come quelle di Raffaele Ronga, cantautore campano cresciuto sui tasti di un pianoforte ai quali ha aggiunto la propria creatività e un certo gusto nell’usare le parole e le note più adatte a costruire emozioni. Dopo aver pubblicato quattro brani, lo scorso 29 maggio ha lanciato il suo nuovo singolo, intitolato Come te lo spiego? e distribuito da Artist First.

Una canzone molto intensa, espressione di un cantautorato moderno che si muove lungo la linea melodica del pianoforte, intervallata da lievi inserti elettronici che trasportano la traccia verso sonorità indie-pop molto interessanti. Come te lo spiego? è un racconto che viene dalla sensibilità di questo bravo artista, la cui musica è un tocco leggero e poetico che ci conduce dentro le sensazioni profonde dell’esperienza quotidiana. Un brano malinconico e dolce, che parla di amore, di nostalgia, di situazioni nelle quali ci si può ritrovare, si può sentire il sapore di un ricordo, di qualcosa nella quale riconoscere un pezzo del proprio vissuto.

La voce calda di Raffaele, l’arrangiamento che non invade la struttura del brano ma la arricchisce con l’armonia del piano e con l’utilizzo dosato degli incisi elettronici, ci restituiscono un’atmosfera che ci culla durante tutto l’ascolto. Insomma, Raffaele Ronga (che abbiamo avuto ospite nell’ultima puntata di “The Independence Play”, la nostra trasmissione radiofonica) continua a sfornare singoli molto gradevoli, che denotano delicatezza e capacità di raccontare la vita reale e mischiare il carattere più cantautorale della sua musica con sfumature più pop ed elettroniche. Una musica che sa farci compagnia, perché disegna un mondo che conosciamo, che appartiene a tutti. Ronga, dunque, è un artista che ha tutte le carte in regola per emergere. Lo aspettiamo con un album intero, che possa raccogliere le canzoni già pubblicate e aggiungere qualche altro inedito.

Redazione -ilmegafono.org