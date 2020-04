L’esordio de I Segreti di Hansel: alternative rock ad altissimi livelli

Un bel giro dentro un alternative rock di pregevole fattura che ci riporta, con un pizzico di malinconia, ai fasti della migliore tradizione nazionale e internazionale di questo genere. Ce lo offrono I Segreti di Hansel, un trio di musicisti pisani che, il 3 aprile scorso, hanno pubblicato il loro disco d’esordio, intitolato “Atacama” e prodotto e distribuito da (R)esisto. Un album che viaggia lungo otto tracce nelle quali si respira un ottimo alternative rock, essenzialmente di stampo italiano, con richiami anche all’indie rock e al grunge.

Tracce che scorrono meravigliosamente, trasportandoci dentro atmosfere che sanno di vissuto, emozioni, rabbia, felicità, desideri. È un viaggio in certi momenti più intimo e delicato (come in Buona Sorte o in Maledizione), con la voce che diventa struggente e malinconica, in altri più rabbioso e urlato (come in Volevo), con il cantato che diventa potente, in perfetta sintonia con la violenza di riff incessanti che ci trascinano facendoci muovere a tempo. C’è tanto vissuto dentro queste canzoni, ma c’è anche la conoscenza della storia di questo genere e la tecnica di chi sa come arrangiare ogni pezzo affinché rimanga e colpisca l’ascoltatore.

Una particolarità che risalta è la forza seduttiva delle intro di ogni singola traccia. Difficile pertanto dire quale brano sia più bello in un disco che offre tanti spunti diversi, riuscendo a far emergere anche una vena cantautorale non indifferente (come in Eudion, ad esempio). Il richiamo a gruppi che hanno fatto la storia dell’alternative rock italiano si intuisce, ma a ciò si aggiunge il marchio di fabbrica de I Segreti di Hansel, che emerge nello stile compositivo e nella vocalità di Massimiliano Magni, che non sembra mai uguale, né cade nella tentazione di imitare qualcosa di già sentito e più noto, ma anzi emerge, pretende e ottiene la sua identità.

“Atacama”, dunque, è un ottimo disco d’esordio, piacevole da ascoltare, capace di fare da colonna sonora a qualsiasi sfumatura del nostro umore e del nostro io. Se cercate le parole giuste e la melodia perfetta per descrivere il vostro momento, allora avete trovato quello che fa per voi. I Segreti di Hansel (che abbiamo ospitato nell’ultima puntata della nostra trasmissione “The Independence Play”) sapranno aiutarvi, offrendo uno spartito eccellente alle vostre emozioni e alla vostra voglia di buona musica.

Redazione -ilmegafono.org