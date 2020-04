“One Life”, l’inno (reggae) alla vita dei RebelLions

La musica è una delle forme migliori di ribellione. Una ribellione che spinge a sovvertire gli schemi e a spingersi oltre, con la consapevolezza del proprio talento e delle proprie passioni, viaggiando sulle note di una canzone che ti rimbalza in testa e ti lancia un messaggio. Proprio come “One Life”, nuovo singolo dei RebelLions, band friulana nata dall’incontro tra Maurizio “Micio” Zambon, fondatore dei Positive Man, e Sià, nome d’arte della cantante Saviana Fedrigo (che abbiamo avuto ospite nell’ultima puntata di “The Independence Play”, la nostra trasmissione radiofonica).

Il brano, uscito lo scorso 17 marzo, è il primo estratto dell’album “One Life in Canevon 30”, che i RebelLions pubblicheranno prossimamente. Un singolo molto bello, sia sul piano dell’arrangiamento sia su quello del significato, del suo contenuto. Quasi tre minuti e mezzo che celebrano un bellissimo incontro fra il sound reggae e la voce blues di Sià: impossibile non muovere le mani e le gambe e ondeggiare seguendo il ritmo tipico di un reggae di grande qualità, che mette in evidenza la lunga esperienza all’interno di questo genere. Un’esperienza che si aggancia perfettamente alle tonalità più rock e blues della cantante, restituendo una musicalità impeccabile e aggiungendo un tocco di seducente armonia.

A livello di contenuti, “One Life” mantiene la sua fedeltà a quel senso di ribellione a cui la musica sa dare spazio e suono. Una ribellione a una società che somiglia sempre più a una gabbia, una società frenetica, infarcita di regole, doveri, convenzioni che imbrigliano l’essere umano, portandolo a rinunciare a se stesso, ai propri sogni, alla propria felicità e a rinviare qualsiasi presa di coscienza o cambio di direzione.

I RebeLions, con questo brano ci invitano a inseguire ciò che sentiamo dentro, ciò che conta davvero e che può migliorare la nostra vita, il nostro modo di stare al mondo. E ci invitano a farlo adesso, a non rimandare. Il tutto attraverso una melodia allegra che sa di libertà e di vita, come solo il reggae sa fare. I RebelLions hanno messo in cantiere un ottimo singolo. Non vediamo l’ora di ascoltare l’intero album.

Redazione -ilmegafono.org