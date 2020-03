Le emozioni new-wave di “Wasabi”, il nuovo singolo di Fractae

92%

In breve La base strutturale di “Wasabi” è di chiaro richiamo new-wave, con suoni e scratch elettronici propri del synth-pop che ricoprono una parte da protagonista. L’intero brano ruota di continuo intorno a questi suoni roboanti, modellando il prodotto complessivo con altre influenze, come quelle punk tipiche degli anni 2000 o con altre glam-pop di stampo internazionale molto in voga anche attualmente.